Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить

Львовские хирурги провели крайне сложную операцию. И сумели вернуть тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться.
Львовские хирурги из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться. Об этом сообщается на официальной странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
"Сложную реконструктивную операцию пациенту с минно-взрывным ранением выполнили хирурги нашего Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". 25-летний Алексей Свинарь – родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну уже на следующий день после полномасштабного вторжения. В этот день, 7 июня, Алексей выполнял боевую задачу, однако попал под артобстрел. Обломки угодили ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги", – сказано говорится в тексте.
Медики провели уникальную операцию ‒ пересадили военному нервы из голеней. Свинарь пережил девять операций в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Проблемы вызывало и то, что его рана загноилась.
"И только теперь – реконструктивная операция – аутотрансплантация. Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" взялись пересадить пациенту нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной. Сам пациент надеется, что совсем скоро станет на ноги. После выздоровления он хочет вернуться в свое боевое подразделение, чтобы продолжить защищать Украину на передовой", – подытожили медики.
Напомним, ранее во Львове спасли 15-летню Лизу Чернышенко – жительницы Попасной (Луганская область), которая с огнестрельными ранениями ног вела автомобиль, чтобы спасти раненых незнакомых людей У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять авто.
"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказала Лиза.
Позднее сообщалось о том, что во Львове медики успешно лечат 10-летнюю Веронику из Донецкой области от тяжелого ранения, которая она получила после обстрелов оккупантов (а вся семья ее оказалась убита).
"Дом девочки в Донецкой области обстреляли из танка. Российские оккупанты прицельно били в подвал, где прятались люди. Живой из-под завалов достали только Веронику. Вся ее семья погибла. Взрослые накрыли девочку собой, чтобы спасти. Но обломок снаряда попал ей в голову. Из-за этого парализовало руку. Сейчас Вероника лечится в нашей детской больнице. Во Львове ей сделали первую операцию и спасли глаз. Но обломок до сих пор остается в голове – удалить его пока невозможно. К девочке возвращается память, она снова учится ходить и улыбаться", ‒ написал мэр города Андрей Садовый.
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