Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить

Во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить / коллаж Facebook

Львовские хирурги из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться. Об этом сообщается на официальной странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

"Сложную реконструктивную операцию пациенту с минно-взрывным ранением выполнили хирурги нашего Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". 25-летний Алексей Свинарь – родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну уже на следующий день после полномасштабного вторжения. В этот день, 7 июня, Алексей выполнял боевую задачу, однако попал под артобстрел. Обломки угодили ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги", – сказано говорится в тексте.

Медики провели уникальную операцию ‒ пересадили военному нервы из голеней. Свинарь пережил девять операций в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Проблемы вызывало и то, что его рана загноилась.

"И только теперь – реконструктивная операция – аутотрансплантация. Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" взялись пересадить пациенту нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной. Сам пациент надеется, что совсем скоро станет на ноги. После выздоровления он хочет вернуться в свое боевое подразделение, чтобы продолжить защищать Украину на передовой", – подытожили медики.

Напомним, ранее во Львове спасли 15-летню Лизу Чернышенко – жительницы Попасной (Луганская область), которая с огнестрельными ранениями ног вела автомобиль, чтобы спасти раненых незнакомых людей У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять авто.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказала Лиза.

Позднее сообщалось о том, что во Львове медики успешно лечат 10-летнюю Веронику из Донецкой области от тяжелого ранения, которая она получила после обстрелов оккупантов (а вся семья ее оказалась убита).

"Дом девочки в Донецкой области обстреляли из танка. Российские оккупанты прицельно били в подвал, где прятались люди. Живой из-под завалов достали только Веронику. Вся ее семья погибла. Взрослые накрыли девочку собой, чтобы спасти. Но обломок снаряда попал ей в голову. Из-за этого парализовало руку. Сейчас Вероника лечится в нашей детской больнице. Во Львове ей сделали первую операцию и спасли глаз. Но обломок до сих пор остается в голове – удалить его пока невозможно. К девочке возвращается память, она снова учится ходить и улыбаться", ‒ написал мэр города Андрей Садовый.

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