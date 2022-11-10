УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить

10 ноября 2022, 08:46

Львовские хирурги провели крайне сложную операцию. И сумели вернуть тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться.

Медики, ВСУ, операция
Во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить / коллаж Facebook

Львовские хирурги из Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" вернули тяжелораненому бойцу ВСУ Алексею Свинарю возможность нормально передвигаться. Об этом сообщается на официальной странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

"Сложную реконструктивную операцию пациенту с минно-взрывным ранением выполнили хирурги нашего Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". 25-летний Алексей Свинарь – родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну уже на следующий день после полномасштабного вторжения. В этот день, 7 июня, Алексей выполнял боевую задачу, однако попал под артобстрел. Обломки угодили ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги", – сказано говорится в тексте.

Медики провели уникальную операцию ‒ пересадили военному нервы из голеней. Свинарь пережил девять операций в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Проблемы вызывало и то, что его рана загноилась.

Медики, ВСУ, операция

"И только теперь – реконструктивная операция – аутотрансплантация. Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" взялись пересадить пациенту нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной. Сам пациент надеется, что совсем скоро станет на ноги. После выздоровления он хочет вернуться в свое боевое подразделение, чтобы продолжить защищать Украину на передовой", – подытожили медики.

Напомним, ранее во Львове спасли 15-летню Лизу Чернышенко – жительницы Попасной (Луганская область), которая с огнестрельными ранениями ног вела автомобиль, чтобы спасти раненых незнакомых людей У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять авто.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказала Лиза.

Позднее сообщалось о том, что во Львове медики успешно лечат 10-летнюю Веронику из Донецкой области от тяжелого ранения, которая она получила после обстрелов оккупантов (а вся семья ее оказалась убита).

"Дом девочки в Донецкой области обстреляли из танка. Российские оккупанты прицельно били в подвал, где прятались люди. Живой из-под завалов достали только Веронику. Вся ее семья погибла. Взрослые накрыли девочку собой, чтобы спасти. Но обломок снаряда попал ей в голову. Из-за этого парализовало руку. Сейчас Вероника лечится в нашей детской больнице. Во Львове ей сделали первую операцию и спасли глаз. Но обломок до сих пор остается в голове – удалить его пока невозможно. К девочке возвращается память, она снова учится ходить и улыбаться", ‒ написал мэр города Андрей Садовый.

Другие новости:

новости Львова новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:03

Весной Путина могут отстранить, или Чем России грозит сдача Херсона

08:46

Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходитьВидео

08:39

Оккупант 35 часов ехал за своей смертью: ВСУ исполнили его "желание"Видео

08:18

У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJВидео

07:56

Хотел продлить контракт: ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФВидео

Реклама
07:53

Украина не получит современные самолеты от США - Байден

07:30

Как почистить матрас от пятен: 3 действенных способа и 5 обязательных правил

07:20

На войне в Украине убиты или ранены более 100 тысяч военных РФ - Пентагон

07:00

Илия Куса – о перспективах войны: у Запада и Украины разное видение победы

06:44

Отступление армии РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ - ISW

06:25

Ловушка или неизбежность: зачем Кремль заявил о побеге из Херсонамнение

04:40

"От 5-7 дней": Арестович назвал сроки по освобождению ХерсонаВидео

04:16

Анна Богдан в облегающем комбинезоне показала глубокое декольте и "горящие" ягодицы

03:45

"Нужно ударить по главному для РФ": эксперт назвал предпосылки освобождения КрымаВидео

03:20

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

03:05

Крым получится освободить только силой оружия: эксперт объяснил, почемуВидео

02:35

Незаменимый помощник: 5 способов использования металлической губки, о которых мало кто знает

02:02

"На сапогах соль прошлогодняя выступила?": убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян

01:36

Из-за отключений света часть продуктов из супермаркетов опасна: что нельзя покупатьВидео

00:51

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

Реклама
09 ноября, среда
23:57

"Готовят катастрофу": Гозман объяснил, почему РФ так клянчит переговоры с УкраинойВидео

23:38

"У россиян все плохо": генерал Ходжес спрогнозировал, когда Крым вернется под контроль УкраиныВидео

23:27

"Это не жест доброй воли": Зеленский отреагировал на заявление РФ отвести войска из ХерсонаВидео

23:18

Арестович раскрыл подробности отступления россиян в Херсонской областиВидео

23:18

Ему было всего 22: в Покровске российские оккупанты убили талантливого шеф-повараВидео

22:42

"Украина медленно приближается к Херсону": Британия намерена усилить поддержку ВСУВидео

22:12

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Тельцам – радость, Львам – экономия

22:09

Бойцы ВСУ освободили еще два села на Херсонщине – СМИВидео

22:09

Даша Астафьева впервые засветила нового бойфренда: "А то все под одеялом да под одеялом"

22:01

У Зеленского отреагировали на выход оккупантов из Херсонской областиВидео

22:00

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

21:59

Как Арестович делал предложение: жена поделилась подробностями

21:45

"Очередной дымовой занавес": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о готовности к переговорам

21:33

"Это просто постановка": в ВСУ объяснили, зачем Кремлю громкие заявления о выходе из ХерсонаВидео

21:33

Почему никогда нельзя дарить свечи и какую беду могут принеси в домВидео

21:28

В Херсоне очень большая группировка войск РФ: у Резникова призвали не спешить с выводамиВидео

21:10

Выборы в США: Жданов рассказал, что будет с военной помощью в случае победы республиканцевВидео

20:51

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: "Не верю никому, кто "кается"

20:42

"У них очень большие проблемы": Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с УкраинойВидео

20:35

Лопес впервые рассказала фанатам, почему сошлась с Аффлеком после долгих лет разлукиВидео

Реклама
20:17

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ситуациюВидео

20:12

Налетит шторм и ударит дубак: в Украине до конца недели резко изменится погодаВидео

20:10

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

20:09

Как легко гладить белье после стирки: один секрет сэкономит вам много времени

20:02

По Херсону мы осторожно подождем новостей от Генштабамнение

19:57

Слава Демин высказался о своем участии в Холостячке

19:52

Леся Никитюк покорила фанатов, преобразившись на фото в Лесю УкраинкуВидео

19:48

Соседов объяснил нелепые образы Киркорова

19:37

"Будем ждать": в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из ХерсонаВидео

19:33

Какой артист, такая и гримерка: Лолита показала свой нелицеприятный быт

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять