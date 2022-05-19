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Во Львове спасли 15-летнюю харьковчанку, которая попала под обстрел фосфорными бомбами

19 мая 2022, 14:00

Оккупанты обстреляли фосфорными бомбами харьковский парк, где Кира отдыхала вместе с двумя друзьями, еще 15 апреля. Девочка месяц не могла встать на ноги.

Обломок прошел сквозь живот девочки и травмировал три органа / Фото УНИАН, facebook.com/1tmolviv

Во Львове спасли 15-летнюю девочку по имени Кира, которая попала под обстрел российских оккупантов фосфорными бомбами. Она целый месяц не могла встать на ноги.

Девочку доставили во львовскую детскую больницу Св. Николая 18 мая, сообщили в Первом медицинском объединении города Львова.

Оккупанты обстреляли фосфорными бомбами харьковский парк, где Кира отдыхала вместе с двумя друзьями, еще 15 апреля. Подростки побежали и упали от взрывной волны.

"Я кричала, потому что было страшно. Я думала, неужели так быстро все закончилось, неужели вот сейчас - и я умру", - вспоминает Кира.

Девочка получила огнестрельное осколочное поражение с проникающим ранением брюшной полости. Обломок прошел сквозь живот и травмировал печень, желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку.

В Харькове Кире сделали операцию по удалению осколка.

Специалисты больницы Св. Николая сейчас проводят все необходимые обследования. Дальнейшее лечение девочка будет получать за границей.

Справка. Фосфорные бомбы – это боеприпасы, которые начинены белым фосфором. Он, в свою очередь, огнеопасен и имеет острый запах чеснока. При контакте с кислородом легко загорается, температура его горения составляет около 800 °C.

Применение таких бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

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Как сообщал Главред, в Мариуполе от российских обстрелов погибла супружеская пара - Виталий и Алла Таран. Он - 15 апреля, она - через три недели. Накануне гибели Виталия они встретились после полуторамесячной разлуки. Женщина бежала под взрывами к раненому мужу. На следующий день на госпиталь россияне сбросили бомбу. У пары остался трехлетний сын Данил.

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