Войска РФ ударили по Украине белым фосфором: первая помощь

Фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.
На передовой вблизи Авдеевки российские оккупационные войска используют белый фосфор против украинцев. Об этом свидетельствует фото украинского лейтенанта в режиме реального времени.
Два снимка появились в Twitter.
"Сейчас на линии фронта в районе восточного города Авдеевка российские войска применяют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, пока мы разговаривали. Он назвал ситуацию безумием", - написал Кристофер Милер.
Читайте такжеХимическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяЦентр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что белый фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.
Отмечается, что смертельная доза – 0,05-0,15 г. Радиус поражения – до 150 метров.
Первая помощь при поражении белым фосфором
- Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.
- Нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
- Одежду лучше снимать прямо в воде или обильно поливайте пораженные участки водой.В воде фосфор не горит.
- На рану желательно также наложить влажную повязку, смоченную содовым раствором.
- Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода.
- Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать обезболивающие и успокаивающие препараты.
- При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма следует применить сорбент.
- Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.
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