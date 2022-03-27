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Войска РФ ударили по Украине белым фосфором: первая помощь

27 марта 2022, 04:00

Фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.

Фосфорные бомбы / Соцсети

На передовой вблизи Авдеевки российские оккупационные войска используют белый фосфор против украинцев. Об этом свидетельствует фото украинского лейтенанта в режиме реального времени.

Два снимка появились в Twitter.

"Сейчас на линии фронта в районе восточного города Авдеевка российские войска применяют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, пока мы разговаривали. Он назвал ситуацию безумием", - написал Кристофер Милер.

Читайте такжеХимическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяЦентр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что белый фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.

Отмечается, что смертельная доза – 0,05-0,15 г. Радиус поражения – до 150 метров.

Первая помощь при поражении белым фосфором

  • Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.
  • Нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
  • Одежду лучше снимать прямо в воде или обильно поливайте пораженные участки водой.В воде фосфор не горит.
  • На рану желательно также наложить влажную повязку, смоченную содовым раствором.
  • Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода.
  • Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать обезболивающие и успокаивающие препараты.
  • При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма следует применить сорбент.
  • Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.

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