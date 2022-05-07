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Врачи спасли конечности сироте из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла 4 человек на авто

7 мая 2022, 16:29

У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять автомобилем и все равно вызвалась спасти раненых людей.

Девочка Лиза
Лиза Чернышенко/ скриншот из видео

От невероятной истории 15-летней Лизы Чернышенко – жительницы Попасной (Луганская область) сжимается сердце и градом льются слезы. Она с огнестрельными ранениями ног вела автомобиль, чтобы спасти раненых незнакомых людей., сообщает портал ТСН.

"Ехала на машине и произошло так, что нас россияне обстреляли", — буднично говорит о своем подвиге Лиза.

Девочка восемь лет назад осталась без родителей и с тех жила с крестной матерью в Попасной. В начале мая 2022 года они вышли немного пройтись по окрестностям. И увидели, что на дороге стоял автомобиль. А в нем — четверо раненых (трое мужчин и женщина). Они слезно попросили отвезти их в больницу в Бахмуте.

"Просто нужна была помощь быстро, чтобы не потеряли много крови", – объясняет девочка. Никто из соседей Лизы на это не отважился, поскольку дорога в больницу пролегает в районе, обстреливаемом российскими оккупантами.

У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять авто. И потом везти раненых вызвалась сама. По заминированной дороге нужно было проехать около 30 километров.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка.

Едва ли не последним усилием простреленных ног, она нажала на педаль газа.

"В ноги попало, все, меня начало трясти, машина заглохла, я ее завела снова, а нас дальше обстреливают", — подытожила Лиза.

Сейчас девочка в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Она в больнице под наблюдением врачей. Они удивляются, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

Обе конечности Лизы медикам удалость спасти ‒ пришлось ампутировать только один палец. Люди, которых она везла, тоже в порядке и находятся на лечении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что своей бомбардировкой завода "Азовсталь" русские оккупанты убили маленькую девочку, которая подарила одному из украинских бойцов свою игрушку ‒ гуся. Об этом написал на своей странице в Facebook сам военный, которого зовут Иван Богдан.

По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку ‒ тряпичного гуся.

На вид ребенку было от 10 до 12 лет.

"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян. Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни", – сказал он.

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Автор: Егор Бунин
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Попасная новости Украины война России и Украины
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