Младший сержант с позывным "Гаечка" : невероятная история девушки-боевого медика

"Гаечка" / Elle

Екатерина Бабич, младший сержант ВСУ (позывной "Гаечка"), которая сейчас служит боевым медиком, рассказала в интервью журналу ELLE о том, как ей служится в зоне боевых действий.

"Вот учу я бойцов прикрываться раненым, строго-настрого запрещаю бросаться на помощь раненому под огнем, когда нет огневого превосходства, объясняю, что надо сортировать раненых на тех, у кого есть больше шансов выжить, и тех, у кого меньше. И вот я все это рассказываю, а внутри все бурлит, потому что спасти хочется каждого. Вы не подумайте, я не жалеюсь, я справляюсь, но мое сердце сжимается", – говорит девушка.

Кроме того, Екатерина сказала, что ее очень впечатлил украинский народ - и его упорство в борьбе против русских войск.

"Меня поразил наш народ. Ох, как я горда, что родилась украинкой, я горжусь этим. Потому что быть частицей украинского народа — суперсила, которая заложена в ДНК! Особенно поражают наши дети — наши мужественные, сильные, такие маленькие дети, которые так быстро повзрослели, наши яркие лучики светлого будущего, борющиеся за жизнь, переживающие всем сердцем, но уверенно верящие в победу. Они собирают макулатуру на улицах и сдают ее, передавая средства на ВСУ, они рисуют рисунки на передовую, их супергерои и кумиры теперь носят пиксель, они знают, кто такой Путин и куда ушел корабль, а еще точно знают, что живут в лучшей стране мира, проживая с ней столь сложный, но крайне важный исторический момент! Мы не оставим детям эту войну", - говорит она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боец Вооруженных сил Украины с позывным "Бугор" в одном из сражений с российскими оккупантами уничтожил сразу восемь единиц вражеской техники - танки, БТР и БМП.

"Оккупанты пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Нас начали бить артиллерией и "Градами", а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой. Вот я его и разнес. Ребята говорили, что тела российских оккупантов разлетались так, словно кто-то штаны разбрасывает", - рассказал боец.

Ранее Главред рассказывал, что украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать. Тогда в бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

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