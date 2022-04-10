"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантов

Войска / Киевская ОВА, скриншот

Украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать.

В бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

"У парня на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах", - пишет Антон Геращенко в Telegram.

На видео украинец раскрыл некоторые детали, как ему удалось уничтожить военную технику РФ под Северодонецком.

"В танках все россияне сгорели, как и положено", - докладывает наш военный.

Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

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