"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантов

В бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.
Украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.
Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать.
В бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.
"У парня на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах", - пишет Антон Геращенко в Telegram.
На видео украинец раскрыл некоторые детали, как ему удалось уничтожить военную технику РФ под Северодонецком.
"В танках все россияне сгорели, как и положено", - докладывает наш военный.
Ситуация в Мариуполе
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.
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