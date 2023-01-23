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Когда в РФ 1000 танков, предоставленные нам 10-50 не решат проблему, у них другая роль – Зеленский

23 января 2023, 07:42
Предоставление такой техники покажет единство мира и готовность помогать Украине защищаться от врага.
Владимир Зеленский, танки Leopard 2
Когда в РФ 1000 танков, предоставленные нам 10-50 не решат проблему, но выполнят другую роль, говорит Зеленский/ Офис президента Украины, Bundeswehr

Если Украина получит от разных государств мира несколько десятков танков, это существенно не изменит ситуацию на поле боя, ведь у страны-агрессора РФ около тысячи танков. Однако предоставленная техника сыграет другую важную роль – покажет единство мира и будет мотивировать украинских военных на борьбу против агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Он подчеркнул, что даже небольшое количество танков покажет, что весь мир с нами.

"Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, в которой тысяча танков... Там просто некому воевать, они боятся, они немотивированы и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10-20-50 танков, не решает проблему. Они делают только одно очень важное дело – мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю", – отмечает Зеленский.

В то же время он раскритиковал решение Германии, в которой ранее заявляли, якобы передадут Украине танки Leopard-2, но лишь в том случае, когда США передадут свои танки.

Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается заходить на этих танках на территорию России – нам они нужны для того, чтобы обороняться от врага. Украина защищает своих людей и территории, и нас не интересуют российские земли, подчеркнул украинский президент.

"Если есть "Леопарды" – дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?", – отмечает президент Украины.

Зеленский поблагодарил за всю оказанную ранее помощь канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Однако украинский президент подчеркнул, что хотел бы получить четкий ответ о поставках танков Leopard-2.

Передача танков Leopard 2 Украине

Для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что немецкие танки Leopard и другие современные танки помогут ускорить темпы войны и дадут возможность говорить о ее завершении. По его словам, 300-400 танков Leopard изменят ход войны и дадут старт для ее завершения.

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