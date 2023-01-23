Новое наступление РФ может быть на любом направлении — Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление может произойти на любом направлении. Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он (Путин, - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи" , – заявил президент в интервью телеканалу ARD.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.

"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.

Наступление РФ в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке.

В Институте изучения войны также заявили, что РФ готовит новое крупное наступление на Украину. Аналитики назвали три сценария.

Тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует масштабное наступление сил обороны Украины уже в марте. Украинские войска будут освобождать Крым и Донбасс. Страна-агрессор Россия должна потерпеть окончательное поражение.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По его словам, реализации такого сценария поспособствует военная помощь западного мира в виде поставок БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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