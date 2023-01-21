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"Мы давно об этом говорим": РФ пойдет в новое наступление уже весной – Резников

21 января 2023, 18:48
Украинские военные усердно готовятся к тому, чтобы отбить это наступления и не пустить врага дальше.
Алексей Резников
Армия РФ весной может пойти в наступление / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Голос Америки.

Украина также обращается к партнерам, чтобы те помогли в подготовке и предоставили необходимое вооружение.

"Мы давно об этом говорим и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб. Поэтому мы, конечно, к этому готовимся, мы, конечно, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной стороне в восприятии всех этих рисков", - сказал Алексей Резников.

Он также акцентировал внимание на том, что у Украины нет времени ждать и наши защитники должны как можно скорее завершить обучение по управлению системами ПВО Patriot. Если это успеют сделать, то такие системы очень помогут Украине в борьбе с агрессором.

"Нам главное, чтобы их предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения нашествия, условно говоря, в начале весны этого года", - отметил Резников.

Военная помощь Украине

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Она сказала, что в случае предоставления Abrams могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.

Также ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной вопрос предоставление Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

В то же время стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

Другие новости:

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