США призывают Украину подождать с наступлением - Reuters

В США хотят, чтобы Украина дождалась поставок оружия и лишь после этого шла в контрнаступление.

США просят Украину не идти в наступление / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, pixabay

Высокопоставленные чиновники США просят Украину не торопиться с контрнаступлением. Они призывают пока остановиться и не делать этого. Об этом они на условиях анонимности рассказали Reuters, сообщает The Guardian.

США пообещали предоставить Украине военную помощь, которая будет полезна во время этого наступления. Таким образом, американские чиновники просят, чтобы Украина дождалась завершения обучения военных и передачи необходимого оружия.

Также отмечается, что Вашингтон пока отказался передавать ВСУ танки M1 Abrams из-за якобы "проблем с техобслуживанием и логистикой".

Военная помощь Украине

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Она сказала, что в случае предоставления Abrams могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.

Также ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной вопрос предоставление Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

В то же время стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

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