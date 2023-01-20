"Не в этом году": генерал США озвучил неприятный прогноз по освобождению территорий от оккупантов

Милли считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины.

Марк Милли, ВСУ / Википедия, twitter.com/DefenceU

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в 2023 году ВСУ будет тяжело проводить деоккупацию территорий от армии Путина.

По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте.

"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", - сказал он.

Милли считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добились значительных успехов в контрнаступлении.

"Я считаю, что то, что может произойти, это продолжение обороны, стабилизация линии фронта и это очевидно, и в зависимости от обучения и поставки оборудования вполне возможно, что Украина серьезных успехов на тактическом и даже операционном уровне достигла и освободила максимально большую территорию Украины", - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

Напомним, ранее глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев отмечал, что между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

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