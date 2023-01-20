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"Война в центре Москвы": есть несколько сценариев событий в РФ после ее поражения – генерал Маломуж

20 января 2023, 16:27
За власть в РФ могут бороться разные силы, больше шансов у силовиков. Путина может свергнуть коалиция, которая дальше пойдет на переговоры с Западом и Украиной.
Кремль, Владимир Путин, Николай Маломуж
Есть несколько сценариев развития событий в РФ после поражения России, говорит генерал Маломуж/ УНИАН, Главред, скрин

После проигрыша Россией войны есть несколько сценариев развития событий в РФ. К власти может прийти коалиция, которая политически или физически устранит российского диктатора Владимира Путина, а затем будет вести переговоры с Западом и Украиной. Эти люди могут обсуждать выход РФ из войны с выплатой компенсаций Украине.

Эта коалиция может предложить в качестве аргумента для Запада то, что она будет контролировать ядерный потенциал Российской Федерации во время переходного периода в РФ. Запад может поддержать такой процесс. Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Поэтому к власти в России вполне может прийти объединенная коалиция, например, спецслужб и силовиков, а также таких политиков, как мэр Москвы Собянин и премьер Мишустин. В таком случае тот же Пригожин окажется где-то в стороне", – отмечает Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако возможен также вариант, что Пригожин и Кадыров будут пытаться силой захватить власть. Однако как одного, так и другого не воспринимает российская армия. Поэтому Пригожину либо придется идти в коалицию с силовиками, либо начинать в РФ массовые протесты и силовое противостояние оппозиции, военным и гражданским. И в регионах держать ситуацию ему будет тяжело, ведь у него нет сети по всей России, есть только ячейки в Москве и Санкт-Петербурге.

"Поэтому шансов у него (Пригожина – ред.) немного. По крайней мере на данный момент есть более мощные силы, которые контролируют ситуацию как в российском государстве, так и в силовых структурах: ФСБ, Росгвардии, службе безопасности Путина, трех разведках. Это очень мощные силы, где Пригожину нечего делать, тем более, если будут объединяться люди из минобороны и влиятельные политики", – отмечает Маломуж.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

Напомним, ранее глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев отмечал, что между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

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