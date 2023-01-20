Арендовали жилье за неделю до трагедии: в Днепре погибла семья, тело 1,5-летнего сына до сих пор не нашли

Семья переехала в Днепр из оккупированного Токмака Запорожской области и поселилась в подъезде, который после этого уничтожила российская ракета.

В Днепре погибла семья, тело 1,5-летнего сына до сих пор не нашли/ Facebook

Под завалами разрушенного российской ракетой дома в Днепре погибла семья с маленьким ребенком. Жизнь Анастасии Игнатенко, Дмитрия Гузя и их полуторагодовалого сына Макара оборвал ракетный удар российских оккупантов.

Семья арендовала квартиру на 7 этаже дома незадолго до трагедии. Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

Они поселились как раз в том подъезде, который разрушила россйская ракета. Семья за неделю до этого переехала в Днепр из оккупированного Токмака Запорожской области.

Спасатели нашли тела Анастасии и Дмитрия, тело их маленького сына отыскать не удалось.

Погибшая Анастасия Игнатенко была мастером спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке. Она неоднократно становилась чемпионкой Запорожской области и была призером чемпионатов Украины. Также женщина была тренером и судьей национальной категории по спортивной акробатике

"Анастасия восемь лет работала тренером в днепровском клубе "Виват". Имела огромный потенциал, поскольку никогда не останавливалась на достигнутом и всегда стремилась к развитию и пониманию сути вещей. Сочувствуем родным! Большая потеря", – говорится в сообщении Спортивного комитета Украины.

Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

По состоянию на 17 января ГСЧС Украины сообщило уже о 44 погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку, из них пятеро детей.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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