Оккупантов заманили в ловушку: украинский офицер раскрыл тактику ВСУ в Соледаре

В Соледаре до сих пор ни на минуту не замолкает артиллерия ВСУ, рассказал Тарас Березовец.

В Соледаре продолжаются бои / Тетяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, несмотря на заявления пропагандистов РФ о том, что оккупанты якобы захватили город, рассказал офицер 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Вооруженных сил Украины Тарас Березовец.

"Мне это известно точно, потому что я два дня назад находился возле города Соледар, если быть точным, на расстоянии приблизительно 2,5 километра, и воочию наблюдал с высоты то, что происходит. Мы были там с десантниками и смотрели за ситуацией. Город активно отрабатывает авиация и артиллерия ВСУ", сообщил он в эфире Сurrenttime.

По его словам, в Соледаре ни на минуту не замолкает артиллерия ВСУ.

"Все, что возможно – ствольная, активная, – работает. Причем попали куда-то, видимо, по складу ГСМ в тот момент, когда мы там находились, поскольку поднялся густой черный дым. И в городе отчетливо слышна стрелкотня. За счет того, что было очень близко, очень отчетливо было слышно стрельбу и из стрелковых [средств поражения], и из крупнокалиберных пулеметов. Мы можем точно сказать о том, что в самом Соледаре бои продолжаются, как минимум на его окраинах", - уточнил он.

Украинский офицер также подтвердил предположение о том, что ВСУ заманили оккупантов в ловушку в Соледаре.

"Об этом говорили военные и наше командование. Это правда. Город охватывали в клещи, насколько сейчас мы знаем, российская десантура, а в сам город заходила "ЧВК Вагнера". При этом основная профессиональная часть "ЧВК Вагнера" уже отошла, и в городе остались зэки, которые подготовлены существенно ниже", - добавил Березовец.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

Читайте еще: