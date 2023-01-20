glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Зарождается противостояние": между Путиным и Пригожиным растет серьезное напряжение – Bellingcat

20 января 2023, 01:09
Пригожин пытается пользовать "мощью вагнеровцев" и ставить Путину все новые и новые условия.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Между Путиным и Пригожиным зарождается противостояние / Коллаж фото сайт Кремля, соцсети

Между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского. Об этом заявил глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев, сообщает Главком.

Путин пошел на поводу у Пригожина и согласился уволить генерала Сергея Суровикина с должности командующего войсками РФ в Украине.

"На глазах зарождается новое противостояние в Кремле. На этот раз между Путиным и Пригожиным. И увольнение Сергея Суровикина – лишь первый его этап. Дальше мы увидим еще больше: как российский гарант под нарастающим давлением "Вагнера" будет действовать", - сказал Грозев.

У Пригожина очень быстро растут амбиции и он хочет заполучить часть реальной власти в РФ. Путин был бы не против, если бы главный "вагнеровец" РФ собрал свою партию.

"Однако Евгению Пригожину этого явно мало. Поэтому он и начал все сильнее давить на своего патрона, не имевшего другого выбора, кроме как перейти к глухой обороне. Одновременно пытаясь при этом отделаться от верховного "музыканта", - добавил разведователь.

Пригожин также пытается всем доказать, что именно его вагнеровцы якобы добиваются "успеха" на фронте.

"Пригожин не может сделать шаг назад, потому что постоянно находится под давлением своих же последователь из числа наемников. Поэтому он и дальше будет наступать на Путина, выдвигая новые требования", - сказал Грозев.

Напомним, военный эксперт Петр Черник убежден, что единственной мотивацией Пригожина в захвате Соледара и Бахмута является то, что он хочет утереть нос министру обороны РФ. Пригожин хочет показать, что "Шойгу никто и звать его никак".

Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев. Часто в своих заявлениях он указывает, что якобы только наемники принимали участие в той или иной операции.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин развал россии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:29

Рот был набит стеклом: жуткая история людей чудом выжили во время ракетного удара в Днепре.

01:09

"Зарождается противостояние": между Путиным и Пригожиным растет серьезное напряжение – BellingcatВидео

00:57

"Крым станет островом": ВСУ контрнаступают в Запорожской области - полковник СБУВидео

00:51

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:26

"Просто нет смысла": в Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:01

Холостяк 13: Григорий Решетник намекнул, кто может стать главным героем следующего сезона

19 января, четверг
23:35

"Человек-фейк": Подоляк предположил, что Путина уже давно не существует и указал на интересную детальВидео

23:21

"За 2 минуты до катастрофы Монастырский отправил мне смс": Данилов шокировал подробностями трагедииВидео

22:35

"Наташа, хватит уже кушать": Королева удивила внешним видом на вечеринкеВидео

Реклама
22:28

Звезда сериала Уэнздей обвинен в изнасиловании и сексуальных домагательствах

22:15

"Он это сделает": Грозев заявил, что Путин всерьез рассматривает возможность ядерного удара по ПольшеВидео

22:02

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут вызвать бешеную истерику у оккупантовВидео

21:23

Кремль хочет затянуть войну в Украине на 2-4 года - ГрозевВидео

21:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

20:47

Почему США и Германия играют танками в наперсткимнение

20:13

Злобная участница "Холостяка" публично поссорилась с Топольским

20:02

"Две большие вещи": Кулеба рассказал, какое вооружение Запад наотрез отказывается передавать УкраинеВидео

19:59

Германия оконфузилась: Бундестаг не проголосовал за передачу Leopard УкраинеВидео

19:51

"Это приобрело опасные формы": патриарх Кирилл угрожает уничтожением всего мираВидео

19:46

Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение в деле об убийстве на съемочной площадкеВидео

Реклама
19:39

Слава Каминская голышом снялась в клипе для новой песни

19:37

"Мне указали на серьезную ошибку": Арестович рассказал, как его "поперли" из ОПВидео

19:22

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

19:15

Олег Жданов. Наступление рф или контрнаступление Украины: кто раньшеВидеоблоги

19:13

"Пора перестать дрожать перед Путиным": Подоляк резко обратился к Шольцу относительно танков для ВСУВидео

19:10

Союзный России Иран дал пощечину Москве: Тегеран подчеркнул, что Крым и Донбасс – это Украина

19:03

"Замужество ей к лицу!": Дженнифер Лопес засветила упругую грудь в убийственном платье-пеньюаре

18:45

"Сразу плачет": женщина из Днепра, потерявшая сына и мужа, еще не знает о смерти самых родныхВидео

18:40

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

18:32

Гороскоп на завтра 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение плановВидео

18:31

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:20

"Боже, вы живы": в Броварах спасатель на месте трагедии не смог найти беременную жену и сынаВидео

18:17

Мудрый совет Западу от Бориса Джонсонамнение

18:16

Иван Ургант иронично высмеял требование признать его иностранным агентом: "Что у них в голове?"

17:37

Немецкая Rheinmetall готова дать Украине 100 танков: Leopard 1,2 и британские Challenger 1 – СМИВидео

17:34

Что вам понравилось больше всего: простой тест по картинке откроет тайну вашей душиВидео

17:22

Дождь со снегом устроят каток: синоптики предупредили о похолодании в УкраинеВидео

17:09

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

17:04

"Следующие недели могут стать решающими": глава Евросовета дал прогноз о войне в УкраинеВидео

17:01

Не зимой: Жданов назвал месяц, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступлениеВидео

Реклама
16:39

Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление ЛавроваВидео

16:34

"Мы все ожидаем согласия одной страны": Зеленский эмоционально высказался о танках для УкраиныВидео

16:30

"Новый уровень" войны: у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

15:55

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

15:19

Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетомВидео

15:13

Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

15:10

"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в БроварахВидео

15:04

Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущемВидео

14:38

Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхеВидео

14:00

Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюцияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять