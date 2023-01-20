"Зарождается противостояние": между Путиным и Пригожиным растет серьезное напряжение – Bellingcat

Пригожин пытается пользовать "мощью вагнеровцев" и ставить Путину все новые и новые условия.

Между Путиным и Пригожиным зарождается противостояние / Коллаж фото сайт Кремля, соцсети

Между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского. Об этом заявил глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев, сообщает Главком.

Путин пошел на поводу у Пригожина и согласился уволить генерала Сергея Суровикина с должности командующего войсками РФ в Украине.

"На глазах зарождается новое противостояние в Кремле. На этот раз между Путиным и Пригожиным. И увольнение Сергея Суровикина – лишь первый его этап. Дальше мы увидим еще больше: как российский гарант под нарастающим давлением "Вагнера" будет действовать", - сказал Грозев.

У Пригожина очень быстро растут амбиции и он хочет заполучить часть реальной власти в РФ. Путин был бы не против, если бы главный "вагнеровец" РФ собрал свою партию.

"Однако Евгению Пригожину этого явно мало. Поэтому он и начал все сильнее давить на своего патрона, не имевшего другого выбора, кроме как перейти к глухой обороне. Одновременно пытаясь при этом отделаться от верховного "музыканта", - добавил разведователь.

Пригожин также пытается всем доказать, что именно его вагнеровцы якобы добиваются "успеха" на фронте.

"Пригожин не может сделать шаг назад, потому что постоянно находится под давлением своих же последователь из числа наемников. Поэтому он и дальше будет наступать на Путина, выдвигая новые требования", - сказал Грозев.

Напомним, военный эксперт Петр Черник убежден, что единственной мотивацией Пригожина в захвате Соледара и Бахмута является то, что он хочет утереть нос министру обороны РФ. Пригожин хочет показать, что "Шойгу никто и звать его никак".

Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев. Часто в своих заявлениях он указывает, что якобы только наемники принимали участие в той или иной операции.

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