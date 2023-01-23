Путин готовит "победные СВО" против двух стран: СМИ выяснили детали

Кремлевский диктатор уверен, что при договорённости с частью нынешнего грузинского руководства можно спровоцировать конфликт, реализовав победный сценарий.

Путин готовит "СВО" против Грузии и Армении - СМИ / Фото: сайт Кремля, pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин хочет провести быструю и результативную "спецоперацию" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент РФ считает Грузию. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, свою идею Путин озвучил во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в пятницу, 20 января.

"Путин уверен, что при договорённости с частью нынешнего грузинского руководства можно спровоцировать конфликт, реализовав победный сценарий, и заодно помочь той части пророссийски настроенного руководства Грузии избавиться от "нежелательных элементов" во власти", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что параллельно президент России собирается решать "армянский вопрос".

"Готовые сценарии спецоперации находятся у президента ещё с осени прошлого года, и сейчас он дал распоряжение адаптировать их к сегодняшним реалиям и представить ему к первому февраля", - сообщает генерал СВР.ё

Как сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что РФ может развязать полномасштабную войну против Казахстана. У Москвы будет большое желание захватить государство. Однако на данный момент нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении.

Тем временем в войне в Украине решающим будет период весна - начало лета. В зависимости от результатов планируемого РФ наступления, будет зависеть исход войны, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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