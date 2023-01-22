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"Готовят наступление": Данилов рассказал о планах оккупантов на ближайшее время

22 января 2023, 18:46
Данилов отмечает, что президент РФ мечтает о "котлах", окружении, параде победы.
Данилов, войска РФ
Данилов, войска РФ / УНИАН, Минобороны РФ

Оккупанты начали подготовку к новому наступлению. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, признаком этого является повышение активности информационных атак.

"Задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставок оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий", - подчеркнул Данилов в колонке для Украинской правды.

По его словам, президент РФ мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и о собственном ГУЛАГе.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление. Целью будет освобождение всех своих территорий – от Крыма до Донбасса. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й будет годом наступления сил обороны Украины. Развитию следующего сценария поспособствует получение ВСУ от Запада наступательного оружия, среди которого БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Следующим этапом войны, по мнению Данилова, станет справедливость и возмездие.

Как полагает военный аналитик Агиль Рустамзаде, во второй половине 2023 года Украина должна выйти на границы 1991 года. По мнению эксперта, Россию уже этой зимой ожидает кризис, из-за которого захватчики будут готовы зимой вернуть оккупированный Крым.

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