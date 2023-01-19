"За 2 минуты до катастрофы Монастырский отправил мне смс": Данилов шокировал подробностями трагедии

Секретарь совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о трагических последствиях в Броварах, где погибло руководство МВД.
Данилов рассказал, что 18 января президент Владимир Зеленский планировал провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой должен был принять участие погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Президент вчера (18 января, - ред.) должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем", - заявил Данилов в эфире Говорить Великий Львів.
По словам Алексея Данилов, Монастырский планировал подключиться к Ставке из Полтавы.
"Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 - и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - добавил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства катастрофы.
Руководство МВД погибло в Броварах - что известно
18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек, еще 22 человека пострадали.
Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.
В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
В настоящее время идет расследование.
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