Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедию

Российская пропаганда успела создать несколько фейков о трагедии в Броварах, где погибло руководство МВД.

В Броварах упал вертолет / Магнолия ТВ, скриншот

18 января в Броварах разбился вертолет, на котором находилось руководство МВД Украины.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, российская пропаганда успела создать несколько фейков об этой трагедии.

"ФЕЙК 1. Вертолет сбила украинская ПВО. ПРАВДА. Это была одна из первых и менее вероятных версий, поскольку ни одного постороннего объекта в небе не было зафиксировано", - говорится в сообщении.

ФЕЙК 2. Это именно тот некачественный вертолет, который закупил в 2018 году бывший глава МВД.

ПРАВДА. Это дезинформация, поскольку все вертолеты проходят технический осмотр перед вылетом, и если бы была обнаружена неисправность, ему бы не дали разрешение на вылет или заменили бы на исправный.

"Одна из поздних версий была мистическая история относительно "заказанного" убийства экипажа российскими спецслужбами для наращивания паники и страха, что все украинцы беззащитны перед "великой Россией", - говорится в сообщении.

Также в СНБО отметили, что наиболее цинично выглядело сообщение руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который пытался выразить соболезнования, что есть манипуляцией, поскольку его "элитные" воины продолжают убивать украинцев.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

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