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Зеленский назвал последствия трагедии в Броварах

18 января 2023, 19:03
В нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны, сказал президент.
Бровары, Зеленский
Бровары, Зеленский / УНИАН, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Броварах.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны. Все, что происходит", - сказал он.

Президент отметил, что каждая смерть - это результат войны России против Украины.

Кроме того, на вопрос, волнуется ли он за свою безопасность, президент просто ответил, что нет.

"Меня это не волнует", - сказал он.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

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