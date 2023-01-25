"Через месяц-два РФ начнет свои активные действия": Данилов предупредил о мощном наступлении россиян

Секретарь СНБО предупредил украинцев, что страна-агрессор Россия готовит новые информационные операции против Украины.

Данилов предупредил о мощном наступлении россиян на Украину / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовятся к мощному наступлению на Украину. Он подчеркнул, что активные действия россиян начнутся через одни-два месяца.

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, будут задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО также предупредил украинцев, что страна-агрессор Россия готовит новые информационные операции против Украины и вербует граждан, преимущественно в Харьковской области.

"5-е управление ФСБ продолжает работать на территории Украины, пытаются привлечь криминальных авторитетов, особенно из Харьковской области. Мы все это отслеживаем, и я хочу обратиться к этим молодым людям, которые находятся в ОАЭ: ребята, когда вы вернетесь на родину, вы все будете сидеть за решеткой. Надо защищать страну, а не играть с ФСБ", - подчеркнул Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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