Оккупанты могут начать наступление со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ, отметил эксперт.

Жданов рассказал, предупредят ли украинцев об угрозе нового наступления армии РФ / 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Страна-анрессор Россия может в любой момент начать наступление на Украину. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будут ли предупреждать мирное население об угрозе нового наступления российских оккупационных войск.

Как отметил Жданов во время стрима на своем Youtube-канале, оккупанты могут начать наступление со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. По его словам, если захватчики все-таки решатся снова наступать, гражданское население обязательно об этом предупредят.

Более того, военный эксперт подчеркнул, что украинская власть предложит жителям приграничных областей эвакуироваться в более безопасные регионы. Поэтому Жданов призвал граждан не беспокоиться по этому поводу.

"Конечно, сообщат. И власти предложат вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. Поэтому не переживайте", - заверил Жданов жителей приграничных территорий.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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