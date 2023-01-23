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"Нездоровая армии мира": военный эксперт рассказал, стоит ли ждать массированного наступления РФ

23 января 2023, 18:45
Сейчас трудно предвидеть действия оккупационной армии относительно Украины, уверен Олег Катков.
ВСУ, российские оккупанты
ВСУ, российские оккупанты / Коллаж фото Минобороны РФ, @DefenceU

Россияне пытаются перехватить стратегическую инициативу. Для них живая сила не является ценным ресурсом.

В интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков отметил, что момент подготовки не является ключевым фактором, что является проблемой.

"Есть определенные нормативы выкладки - сколько надо времени на подготовку, развертывание боевых госпиталей какой должна быть комплектность, обеспечение боеприпасами и автотранспортом, и тому подобное. То есть это то, о чем говорили не только в Украине, но и во всех разведках стран-членов НАТО – мол, если они не развернули госпитали и не создали соответствующих запасов, полномасштабного вторжения в феврале 2022 года не будет. Но мы это уже проходили, ибо много кто накладывал на действия РФ матрицу подготовки здоровой армии мира", - заявил Катков.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Также он подчеркнул, что не надо сейчас попадать в ту же ловушку и считать, что перед наступлением у них должны быть развернуты определенные силы, базы обеспечения и тому подобное.

"Для РФ все это уже не является фактором – там что-то стрельнуло в голове (к сожалению, не пуля) и все, они побежали класть тысячи мобилизованных на квадратный метр", - подытожил эксперт.

Ранее Катков заявил о том, что какое бы количество людей диктатор Путин не мобилизовывал в свою армию (была информация про 500 тысяч человек), его генералы все равно будут использовать их как пушечное мясо.

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Катков
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