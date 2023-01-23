Мобилизация 500 тысяч: военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться путинского "пушечного мяса"

В парадигме ведения войны Кремлем, как говорит военный эксперт Олег Катков, живая сила отнюдь не считается каким-либо значимым ресурсом.

Военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться путинского "пушечного мяса"/ скриншот из видео, УНИАН

Какое бы количество людей диктатор Путин не мобилизовывал в свою армию (была информация про 500 тысяч человек), его генералы все равно будут использовать их как пушечное мясо. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Объективно они объявили, что план мобилизации рассчитан на четыре года. То есть это не свидетельствует о ситуативном решении относительно войны в Украине. Хорошо известно о существовании определенных формул боеспособности войска. То есть сколько оно имеет техники, которой эта техника качества и тому подобное. В зависимости от этого, значительно меньшей армией можно сдерживать большую, или же вести против нее успешные боевые действия. Если есть некомплект техники, ее качество неудовлетворительное, тогда увеличивается количество живой силы, которая также является боевыми единицами. И за счет живой силы, а именно количества личного состава нивелируется недостаток в пушках, танках, бронемашинах пехоты, навигации. Фактически, у любой армии такие недостатки нивелируются количеством живой силы с пониманием того, что это "пушечное мясо", расходный материал, потому что в парадигме ведения войны Кремлем живая сила не считается ресурсом. То есть это ресурс, которого РФ абсолютно не жаль", − сказал он.

Новая волна путинской мобилизации

Издание The Times со ссылкой на западную разведку писало, что в России могут официально объявить начало второй волны мобилизации уже в ближайшее время, а новая масштабная атака на Украину, вероятно, случится уже в апреле 2023 года.

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

В Главном управлении разведки Минобороны Украина заявили, что оккупант Россия готовит новую волну мобилизации, которая может быть объявлена уже в скором времени. По оценкам ГУР, Москва планирует мобилизовать 500 тысяч человек. Стратегические планы РФ – создать армию численностью около 2 миллионов человек.

Война России против Украины: