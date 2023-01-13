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Путин пытается создать двухмиллионную армию - ГУР

13 января 2023, 10:31
Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.
Армия РФ
Армию РФ хотят увеличить до двух миллионов человек / Фото t.me/mod_russia

Россия пытается создать двухмиллионную армию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным военной разведки Украины, во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

"Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации, а именно - на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - отметили в ГУР.

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist ранее рассказал о том, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.

Другие новости:

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