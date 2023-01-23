В голове у Путина генератор случайных чисел, возможно все: Олег Катков - о войне и мобилизации в РФ

Россия увеличивает резервы мобилизации за счет призывников, для нее это расходный материал, считает эксперт.

Россия собирает рекордную армию и не исключает рисков прямого боевого столкновения с Североатлантическим Альянсом - Олег Катков / Главред

Мобилизация в России, начавшаяся в сентябре прошлого года, несмотря на пафосные заявления приближенных к Путину лиц о ее завершении, до сих пор продолжается. Фактически, в течение этого времени Россия уже насобирала около 300 тысяч мобилизованных и, судя по планам по увеличению вооруженных сил до полутора миллионов человек в течение трех лет, останавливаться на этой цифре не планирует.

В интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков рассказал о том, для чего России нужна такая большая армия, есть ли у РФ планы на войну непосредственно с НАТО, почему вероятность наступления РФ не зависит от развертывания медицинских госпиталей и полевых баз, а также стоит ли ждать бунтов внутри РФ в случае объявления новой волны мобилизации.

Сначала была информация от украинских спецслужб о том, что Россия намерена увеличить количество военных до 2 миллионов человек. Недавно такие планы подтвердил Шойгу - в частности, он назвал цифру в полтора миллиона в течение трех лет. Как вы оцениваете такую перспективу - реально ли России это сделать?

Важный аспект заключается в том, что у РФ точно нет дефицита в живой силе. То есть увеличение до полутора миллионов состава Вооруженных сил РФ более чем возможно. Объявленные цифры относительно увеличения количества контрактников примерно до 700 тысяч человек означают то, что еще 800 тысяч будут составлять срочники. Надо также понимать, что текущий призыв на год в армии РФ достиг примерно 250 тысяч, в 2022 году были примерно те же цифры. То есть количество призывников в РФ увеличилось в три раза. И это - рекордный показатель, потому что раньше РФ никогда не приближалась даже к уровню 700 тысяч. В 2009-2010 эта цифра была самой большой и составляла около 500 тысяч в год. 800 тысяч призывников указывает на то, что русские действуют по советским лекалам и руководствуются советскими уставами и нормативами.

Исходя из советской парадигмы войны, эти срочники – огромный человеческий резерв, который создается на много лет вперед. Потому что солдаты, завершившие срочную службу, сразу становятся мобилизационным резервом первой очереди. А судя по выходу на темп набора в 800 тысяч призывников ежегодно, это означает создание объективно большого резерва для всеобщей мобилизации.

Была информация о наборе 500 тысяч мобилизованных в течение короткого периода времени. Вы сказали, что россияне могут выйти на такие темпы постоянно. Для чего им такая большая армия? Русские же не могут всех этих людей направить в Украину - возможно, они имеют более глобальные цели?

Объективно они объявили, что план мобилизации рассчитан на четыре года. То есть это не свидетельствует о ситуативном решении относительно войны в Украине. Хорошо известно о существовании определенных формул боеспособности войска. То есть сколько оно имеет техники, которой эта техника качества и тому подобное. В зависимости от этого, значительно меньшей армией можно сдерживать большую, или же вести против нее успешные боевые действия. Если есть некомплект техники, ее качество неудовлетворительное, тогда увеличивается количество живой силы, которая также является боевыми единицами. И за счет живой силы, а именно количества личного состава нивелируется недостаток в пушках, танках, бронемашинах пехоты, навигации. Фактически, у любой армии такие недостатки нивелируются количеством живой силы с пониманием того, что это "пушечное мясо", расходный материал, потому что в парадигме ведения войны Кремлем живая сила не считается ресурсом. То есть это ресурс, которого РФ абсолютно не жаль.

Если говорить, что это не ситуативное решение относительно войны в Украине, есть ли у России, несмотря на такое количество людей, глобальные планы относительно того, о чем, например, говорит российская пропаганда - войны с НАТО?

В любом случае, в Генштабе РФ есть мнения относительно войны с НАТО, иначе это странно выглядит. Например, когда русские могли бы планировать наступление через Сувалкский коридор в Калининград, они понимали, что тогда будут воевать с НАТО. Будет это ядерный конфликт или нет, россияне понимают, что противостоять, как минимум, европейской части НАТО до тех пор, пока США, например, не перебросит дополнительные подразделения. То есть выкладки гипотетического конфликта между НАТО и РФ существуют. Аналогично, как и гипотетические выкладки относительно войны с Китаем (у Китая, кстати, они тоже, вероятно, есть). Надо понимать, что на то Генштаб РФ и занимается таким планированием против всех гипотетических противников (а НАТО для РФ является вероятным противником). Поэтому в случае такой глобальной войны, а также учитывая, что решения в Кремле принимаются, учитывая все, генератором случайных чисел в голове у Путина, такого варианта исключать нельзя.

Учитывая то, как проходила так называемая частичная мобилизация, по вашему мнению, сколько реально людей Россия может в ближайшее время собрать и с какими проблемами может столкнуться, учитывая текущее положение русского войска?

Важный аспект - мы измеряем нормативы и возможности, исходя из логики здорового человека, то есть из тех координат, которые закладываются. То есть боец должен быть подготовлен к боевым действиям, должно быть проведено полноценное обучение с инструкторами, он должен быть экипирован всем необходимым (формой, зимней одеждой, термобельем, а не просто бушлатом и шапкой, бронежилетом, медицинской аптечкой и тому подобным). Но когда мы говорим о подготовке мобилизованных РФ, то она не объясняется нашей логике. Да и вообще военной логикой. Потому что подготовка в РФ – это взять всех мобилизованных лиц, закинуть их на полигон (независимо от его состояния), несмотря банально даже на то, как их потом перебрасывать по огромной территории РФ. А это может быть, например, самолет АН-12, у которого нет герметизированной кабины, и зимой температура в ней достигает -50. То есть кто из мобилизованных долетит, тот и молодец.

Отвечая на вопрос - россияне могут обучить любое количество, которое смогут призвать. Сколько из них будет полноценными боевыми единицами в понимании пехотного бойца современной армии – отдельный вопрос. Но призвать мобилизованных и поселить их в палатках на полигоне, а потом бороться с дизентерией они вполне могут. Поэтому здесь мы не должны исходить из логики здорового человека и накладывать его на РФ, потому что это – больная страна.

А как вы расцениваете заявления о подготовке России к новому наступлению в конце зимы или весной?

Я стараюсь не комментировать боевые действия. Но наглядно россияне пытаются перехватить стратегическую инициативу (а это важно, потому что тот, у кого она есть, выбирает место и время боя). Это - парадигма любой войны. И к этому РФ готова, потому что, опять же, для нее живая сила не является ценным ресурсом.

Момент подготовки не является ключевым фактором, вот в чем проблема. Есть определенные нормативы выкладки - сколько надо времени на подготовку, развертывание боевых госпиталей какой должна быть комплектность, обеспечение боеприпасами и автотранспортом, и тому подобное. То есть это то, о чем говорили не только в Украине, но и во всех разведках стран-членов НАТО – мол, если они не развернули госпитали и не создали соответствующих запасов, полномасштабного вторжения в феврале 2022 года не будет. Но мы это уже проходили, ибо много кто накладывал на действия РФ матрицу подготовки здоровой армии мира. Поэтому не надо сейчас попадать в ту же ловушку и считать, что перед наступлением у них должны быть развернуты определенные силы, базы обеспечения и тому подобное. Для РФ все это уже не является фактором – там что-то стрельнуло в голове (к сожалению, не пуля) и все, они побежали класть тысячи мобилизованных на квадратный метр.

Если говорить об учениях в Беларуси, то могут ли они указывать на то, что Россия готовится к чему-то более масштабному чем то, что сейчас происходит в Украине?

Во-первых, Беларусь является крайне удобной площадкой для РФ для отвлечения ВСУ. Учитывая это, вероятность наступления и превращения тысячекилометровой границы с Беларусью в линию фронта, может быть большей или меньшей. Но она никогда не станет нулевой до победы Украины. Для РФ этот фактор довольно удобный - там можно проводить, как они это делают сейчас, постоянную подготовку мобилизованных (ибо собственных полигонов для этого не хватает) и так называемые совместные учения, колоть армию Беларуси, которая относится к так называемой общей группировке. Ведь в любой такой группировке главное то, кто ею руководит. И я очень сомневаюсь, что его штаб находится в Минске. И из-за этого армия Беларуси постоянно проводит учения - она может проводить их чуть ли не на границе, как это было летом. Причем проводить опасные сценарии обучения в виде даже не форсирования, а сплава речными преградами. Все это отвлекает силы ВСУ, потому что вместо того, чтобы бросить резервы, которые стоят вдоль границы, на определенное направление фронта, они прикрывают границу с Беларусью.

Проблема заключается в том, что РФ может постоянно имитировать, максимально правдоподобно, с информационными операциями, слухами о том, что "завтра-послезавтра сто процентов будет нападение". Но его не будет, будет только имитация, которая отвлечет еще больше ресурсов ВСУ для того, чтобы исключить любые негативные сценарии. Но надо также понимать, что демонстрация в любой момент может стать реальностью.

Как вы думаете, если Россия в ближайшее время начнет активнее мобилизовать людей, может ли это вызвать внутренние колебания на этом фоне?

Если там появятся какие-то недовольные, крайне ограниченные, их просто забьют дубинками, и на этом все завершится. А для того, чтобы понять, что в РФ пропаганда настолько съела мозги, достаточно открыть любой российский телеграм-канал и посмотреть комментарии под видео с уничтоженным домом в Днепре, после которых хочется не знать, что РФ в принципе существует. Там есть поддержка населением всего происходящего, поэтому я не вижу никаких сценариев того, что в РФ может наступить усталость от войны.

То есть РФ действительно может идти на нас до последнего россиянина, пока будет иметь такую поддержку?

Там такую поддержку организуют.