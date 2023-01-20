Гастроли променял на окопы: ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана

Украинские военные ликвидировали репера-спортсмена из Магаданской области, который приехал в Украину, чтобы убивать мирный народ. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
25-летний Рамаз Горгадзе оказался грузином по происхождению. Он имел разряд кандидата мастера спорта по греко-римской борьбе. Оккупант также мечтал стать известным музыкантом. Он увлекался рэпом, писал музыку и песни. У Горгадзе была своя музыкальная группа, с которой он гастролировал по Магаданской области и Дальнему Востоку.
"Последние годы Горгадзе работал в горной компании "Статус", затем в ООО "Теплоэнергия" оператором паровых котлов. В некрологе не уточнена информация, как грузинец оказался на "сво", судя по всему он был из мобилизованных", - написал Комахидзе.
ВСУ ликвидировали оккупанта еще 2 ноября, но информация о нем появилась недавно.
Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.
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