Умер, не доехав на фронт: в РФ оккупанта похоронили в долг

32-летний Евгений Дузь был мобилизован. Все деньги, которые ему выплатила РФ, семья потратила на покупку еды и обмундирования при отправке его в военную часть.

Евгений Дузь был похоронен в долг / Фото росСМИ

В России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.

32-летний мужчина был мобилизован 27 сентября, а до этого работал бригадиром в цехе на предприятии по обработке мрамора. Все деньги, которые ему выплатила страна-агрессор, семья потратила на покупку еды и обмундирования при отправке его в часть, сообщает российское издание "Дзен".

Через два месяца после мобилизации он почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии был доставлен в инфекционную больницу, а еще через месяц, не приходя в сознание, умер.

После того, как Дузь заболел, его заставляли участвовать в строевой подготовке с температурой. Кроме того, у него украли телефон.

По словам родственников, у оккупанта был зафиксирован отек легких.

У россиянина остались жена и три сына. Свидетельство о смерти семья до сих пор не получила, зато им пришлось занять денег, чтобы похоронить мужчину.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

Также на войне в Украине ликвидировали российского оккупанта, который ранее был осужден за разбой, грабеж и мошенничество. Уроженец Поморья Александр Возмищев избежал срока благодаря вступлению в ЧВК Вагнер.

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