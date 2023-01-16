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Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропаганды

16 января 2023, 09:11
19-летний танкист Андрей Малых был "демилитаризован" вместе с остальным экипажем вражеской техники.
Оккупант Андрей Малых
Оккупант Андрей Малых был ликвидирован в начале января / Фото УНИАН, росСМИ

На войне в Украине ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

О "демилитаризации" оккупанта вместе с остальным экипажем вражеской техники, рассказал в Telegram полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") .

"Как только Андрюха Малых решил стать звездой рашн-пропаганден и рассказывать сказки... Наши воины решили поскорее отправить его домой. Башня улетела не только у танка, а еще и у всего экипажа. С чем мы их и поздравляем", – написал он.

19-летний ефрейтор Андрей Малых был родом из Бурятии. Он хвастался, что "всегда мечтал стать военным", поэтому сразу, как только был призван, подписал контракт на службу в оккупационных войсках РФ.

Оккупант заявлял, что "победа будет за нами все равно", но мечтам захватчика не суждено было сбыться - его ликвидировали в начале 2023 года. Подробности "демилитаризации" оккупанта не сообщаются.

О гибели оккупанта 12 января в соцсетях сообщила его девушка Яна Евтушенко.

"В ходе "специальной военной операции" в Украине погиб мой молодой человек, Малых Андрей Дмитриевич 04.05.2003 г. р. Борт вылетает в Улан-Удэ на днях. По приезду борта я сообщу место погребения", – написала она в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

Прошлой осенью о нем рассказывала пресс-служба минoбороны РФ. Отмечалось, что 23 октября 2022 года оператор-наводчик танка Андрей Малых "в ходе боя уничтожил танк ВСУ во время лобовой атаки".

"У нас была задача по освобождению территории от ВСУ. Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было до него. Я ему осколочный снаряд под башню, он сразу же воспламенился. Потом забил бронебойный снаряд, добил его. Танк разорвало. Боекомплект сдетонировал", – рассказывал российский захватчик.

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован 25-летний однофамилец снайпера Второй Мировой войны Натальи Сапьян, которая уничтожила 102 оккупанта, Александр Сапьян.

Кроме того, 6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа "Гром" майора Олега Самсонова.

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