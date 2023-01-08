Зажмурился под Новый год: в Украине ликвидирован "майор Гром"

Российский майор Олег Самсонов пошел добровольцем на войну в Украину.

В Украине ликвидирован "майор Гром" / t.me/OSINTGeorgia

6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа "Гром" майора Олега Самсонова.

Самсонов до выхода на пенсию до 45 летнего возраста числился в спецназе "Гром", который относился сначала к управлению федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков региона, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Потом к ГУ МВД по Волгоградской области. Далее работал в службах безопасности. Видимо в прошлом году у пенсионера иссяк запас конфискованных еще при службе наркотиков и в 56-летнем возрасте Самсонов пошел добровольцем на "сво" в Украину, где и зажмурился под Новый год 26 декабря", - рассказал Комахидзе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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