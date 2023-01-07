ВСУ ликвидировали сына представителя Кадырова

34-летний Джамбулат Заураев отправился на войну в Украину добровольцем.

Ликвидированный кадыровец / t.me/OSINTGeorgia

В Запорожской области ВСУ ликвидировали сына представителя Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском АО.

34-летнего Джамбулата Заураева, отправившегося на войну в Украину в качестве добровольца в составе "Тик-ток" войск, ликвидировали в Запорожской области. Похоронили его в Чечне 3 января, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Джамбулат являлся сыном Абубакара Заураева - представителя главы Чеченской республики Рамзана Дон-дон Кадырова в Ханты-Мансийском АО", - говорится в сообщении.

Ликвидированный кадыровец / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

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