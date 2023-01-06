"Родился в Украине, но погиб за интересы России": ВСУ ликвидировали предателя из Никополя

Судя по публикациях в соцсетях, у ликвидированного оккупанта было немало родственников в Украине.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали оккупанта, который оказался 54-летним уроженцем Украины и воевал на стороне России.

OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе сообщил, что похоронят предателя 7 января.

"Николай Николаевич Тимошенко мужественный боец, настоящий мужчина, истинный патриот своей страны (!?) погиб за интересы России, за нас, за наших детей и внуков. Похороны состоятся 07.01.2023 в 14:00 поселок Нива", - говорится в некрологе оккупанта.

В соцсетях верифицирована страничка жмура-оккупанта - Николай Тимошенко д/р 7 июня 1968 (54 года) г. Никополь Украина. Судя по публикациях в соцсетях, у Тимошенко было немало родственников в Украине.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Вам может быть интересно: