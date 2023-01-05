По предварительной информации, высокопоставленный оккупант был артиллеристом.

Ликвидированный оккупант / OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали российского майора трансвестита. Его похоронят 6 января.

По предварительной информации, высокопоставленный оккупант был артиллеристом, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе .

"ВСУ ликвидировали роZZийского майора трансвестита.Завтра 6 января в селе Верхние Татышлы Башкирии событие. Будут провожать в последний путь 37-летнего майора Рината Гареева. О гибели майора информирует его сестра. Судя по петличкам, Гареев был артиллеристом. Информации по обстоятельствам и дате его ликвидации нет", - сообщил расследователь.

О смерти оккупанта сообщила его сестра / OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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