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ВСУ ударили по зданию, где было до 500 оккупантов: россияне вывозили погибших грузовиками – Генштаб

13 ноября 2022, 08:12

Место расположения российских захватчиков было поражено в Херсонской области.

Украинские военные, ВСУ, российские военные
Украинские военные ударили по месту расположения врага, где было 500 оккупантов/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Радио Свобода

Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области.

Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 13 ноября.

В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

"По его (удара – ред.) результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлено 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерло еще 16 человек", – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что окончательная информация о потерях оккупантов уточняется.

Освобождение Херсона

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что из-за потери Россией Херсона в Кремле нарастает идеологический раскол. Провоенные деятели всё больше настроены против российского диктатора Владимира Путина, это влечет за собой уменьшение доверия к российскому президенту со стороны его сторонников.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". Он отметил, что Кремль не достиг своих целей, а взамен получил международную изоляцию и унижения.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюрпризы могут ждать украинские войска в Херсоне. Главными неприятными сюрпризами для ВСУ будут огромные заминированные оккупантами городские пространства.

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