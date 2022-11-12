Россия провалилась: в Британии отреагировали на побег оккупантов из Херсона

По его словам, россияне теперь должны задать себе вопрос, почему Москва развязала в Украине войну.
Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".
Как написал министр в Twitter, Кремль не достиг своих целей, а зато получил международную изоляцию и унижение.
"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", — подчеркнул министр.
По его словам, россияне теперь должны задать себе вопрос, почему Москва развязала в Украине войну.
Воллес убежден, что Украина и дальше будет давить. В свою очередь, Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать Киев.
"В то время как мы приветствуем отступление (из Херсона – Ред.) никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", — отметил руководитель британского Минобороны.
ВСУ вошли в Херсон
Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.
По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.
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