Россия провалилась: в Британии отреагировали на побег оккупантов из Херсона

Путин, Бен Уоллес / УНИАН, wikipedia

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".

Как написал министр в Twitter, Кремль не достиг своих целей, а зато получил международную изоляцию и унижение.

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", — подчеркнул министр.

По его словам, россияне теперь должны задать себе вопрос, почему Москва развязала в Украине войну.

Воллес убежден, что Украина и дальше будет давить. В свою очередь, Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать Киев.

"В то время как мы приветствуем отступление (из Херсона – Ред.) никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", — отметил руководитель британского Минобороны.

ВСУ вошли в Херсон

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.

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