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"Бойня" под Сватово: ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов из одного села в РФ

12 ноября 2022, 23:38

Родственники оккупантов, находящихся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

ВСУ, война, украинские военные
ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе / 10-я горно-штурмовая бригада

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области

По данным "ИС", родственники оккупантов, находящихся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

Отмечается, что жена военнослужащего РФ сообщила, что на Сватовском направлении Луганской области погибло 529 мобилизованных, при этом все они были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области.

На все возмущения родственников власти ответили только тем, что пообещали, что "прокуратура разберется", а до этого об этом инциденте не хотят говорить даже на местном телевидении.

'Бойня' под Сватово: ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов из одного села в РФ

Продвижение ВСУ на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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