На войне в Украине "зажмурился" бакалейщик из Красноярского края.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине был ликвидирован 25-летний однофамилец снайпера Второй Мировой войны Натальи Сапьян, которая уничтожила 102 оккупанта, Александр Сапьян.

Он работал в местном филиале крупной торговой компании, которая поставляет бакалейные товары в розничные магазины. Летом 2021 года женился, а 3 октября 2022 года был призван по мобилизации, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе .

"Ликвидирован 23 декабря 2022 года "ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа". Похороны бакалейщика состоялись 6 января 2023 года", - рассказал Комахидзе.

Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита. Его похоронили 6 января. По предварительной информации, высокопоставленный оккупант был артиллеристом, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

Также сообщалось, что ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков.

Как сообщила донецкая пропагандистка Юлия Андриенко удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости.

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