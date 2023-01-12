"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

40-летний доброволец Тимур Черепанов погиб в городе Coледаре, а прощание с оккупантом назначены на 13 января.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине ликвидировали оккупанта, который публиковал фото "роскошной жизни" в соцсетях. У него остались вдова и двое маленьких дочерей.

20 октября 2022 года в зоне т.н. "сво" в городе Coледаре в Укpaине погиб 40-летний доброволец Тимур Черепанов, а прощание с оккупантом назначены на 13 января в траурном зале Курганской областной больницы. Похоронят его в поселке Чистопрудное, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"По результатам верификации страниц Черепанова в соцсетях, выяснилось, что он использовал псевдоним "Макс Фрай" - литературный псевдоним объединяющий двух авторов – одесситов Светлану Мартынчик и Игоря Степина. Также "Макс Фрай" главное действующее лицо и рассказчик в их произведениях", - говорится в сообщении.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Также Комахидзе отметил, что найденные странички Черепанова малоинформативны, но фото загруженные им в разные годы, наглядно отражают жизненный путь россиянина - от "мачо в белых соболях" до пропитого алкоголика, с финалом нелепой смерти на чужой земле в статусе оккупанта.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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