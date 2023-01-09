"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

На войне в Украине был ликвидирован уголовник-убийца из ростовской колонии, который "отстаивал честь России".
29-летнего боевика ЧВК Николая Перепеченова похоронили под Волгоградом, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.
"Перепеченов проживал вместе женой и ребенком в Светлоярском районе Волгоградской области, где работал маляром на заводе Каустик. Но последние несколько лет отбывал срок в тюрьме в Ростовской области", - сообщил он.
Также известно, что Перепеченов избил до смерти своего товарища-собутыльника, который скончался.
"По словам вдовы Ольги Перепеченовой, ее муж ЗЭК-у предложили отправиться в "зону спецоперации" и подписать контракт с ЧВК. На днях же семья получила извещение, что Перепеченов погиб 28 декабря 2022 года", - рассказал Комахидзе.
Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.
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