Это четвертый или пятый грузин, который сдох за время войны России против Украины, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В Украине ликвидировали грузина, который воевал на стороне оккупантов.

Житель Ивановской области артиллерист Алекси Гелаевич Бекаури служил в части другого региона, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе .

"Информация очень скудная, как и в верифицированном профиле соцсети ВК - Бекаури Алекси, г. Ианово Д/р 17 июля 1991 г. и всего одно фото. На моей памяти это четвертый или пятый грузин, который сдох за ВВХ", - сообщил Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита. Его похоронили 6 января. По предварительной информации, высокопоставленный оккупант был артиллеристом, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

Также сообщалось, что ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков.

Как сообщила донецкая пропагандистка Юлия Андриенко, удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости.

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