В Украине ликвидировали грузина, который воевал на стороне оккупантов.
Житель Ивановской области артиллерист Алекси Гелаевич Бекаури служил в части другого региона, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
"Информация очень скудная, как и в верифицированном профиле соцсети ВК - Бекаури Алекси, г. Ианово Д/р 17 июля 1991 г. и всего одно фото. На моей памяти это четвертый или пятый грузин, который сдох за ВВХ", - сообщил Комахидзе.
Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита. Его похоронили 6 января. По предварительной информации, высокопоставленный оккупант был артиллеристом, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
Также сообщалось, что ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков.
Как сообщила донецкая пропагандистка Юлия Андриенко, удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости.
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