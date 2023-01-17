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Рецидивист стал "героем": ВСУ ликвидировали уголовника-вагнеровца

17 января 2023, 10:04
Последний срок ему впаяли в ноябре 2021 года, когда приговорили к 4,5 годам колонии, сообщил Ираклий Комахидзе.
Ликвидированный оккупант
Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта, который ранее был осужден за разбой, грабеж и мошенничество.

Уроженец Поморья Александр Возмищев избежал срока благодаря вступлению в ЧВК Вагнер, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

"Александр Возмищев ушел в ЧВК прямо с Зоны, где сидел за кражу и мошенничество, причем это был не первый его срок. Ликвидировали его 6 декабря прошлого года, семью же проинформировали только 8 января", - рассказал Комахидзе.

По его словам, оккупанта еще в 2010 году в Перми осудили за три грабежа с насилием, за разбой с применением оружия, за угон автомобиля с применением насилия.

Ликвидированный оккупант
Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

"Последний срок ему впаяли в ноябре 2021 года, когда приговорили к 4,5 годам колонии. Друзья жмура-ЗЭК-а характеризуют его как отзывчивого друга и любящего маму сына. Несмотря на его криминальный бэкграунд, он для них "герой" который сражался за них", - подытожил расследователь.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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