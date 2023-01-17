"Мог репатриироваться в Германию, но умер за Путина": ВСУ ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца"

До войны Александр Кнауб был частным предпринимателем и занимался грузоперевозками на собственной "Газели".

Оккупант Александр Кнауб бросил бизнес ради "хотелок" Путина / Фото УНИАН, t.me/OSINTGeorgi

На войне в Украине ликвидирован наемник частной военной компании "Вагнера" из Волгоградской области РФ Александр Кнауб. 24-летний мужчина оставил бизнес, чтобы отправиться на фронт.

Об очередном "грузе 200" для РФ рассказал в Telegram соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"Кнауб не был зэком в отличие от сотен других ЧВК-шников, зажмуренных в "сво", – написал он.

До войны Кнауб был частным предпринимателем и занимался грузоперевозками на собственной "Газели".

Сообщение о смерти наемника его семья получила 2 декабря 2022, а тело оккупанта удалось доставили более чем через месяц - в январе. Похоронили Кнауба в Волжском.

Похоронили Александра Кнауба в Волжском / Фото t.me/OSINTGeorgia

"Идиот, имевший немецкое происхождение, без особого труда мог репатриироваться в Германию, но предпочел сдохнуть за Путина", – добавил Комахидзе.

Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

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