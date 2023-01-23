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"Колонны будут врываться через границу": Жданов раскрыл сценарий возможного повторного наступления РФ

23 января 2023, 19:17
Военный эксперт отметил, что на территории Украины сейчас находится уже более 300 тысяч личного состава россиян.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов раскрыл сценарий возможного повторного наступления РФ / Минобоороны РФ, сайт Кремля, Главред

Если российские оккупационные войска решатся на новое наступление на Украину, то они будут действовать по тому сценарию, который пытались реализовать в начале полномасштабной войны. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне совершат еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", - рассказал Жданов в эфире 24 канала.

Как отметил военный эксперт, единственная разница может заключаться в том, что в феврале 2022 года оккупанты могли почти свободно передвигаться по территории Украины. Хотя и тогда украинские защитники наносили удары по вражеской технике с помощью авиации, артиллерии и мобильных групп CCO.

"Сейчас же оккупанты будут вынуждены разворачиваться в предбоевой или боевой порядок уже на самой границе. Ведь мы обустраиваем границу как линию обороны. И штурм начнется непосредственно на границе Украины", - пояснил Жданов.

Он отметил, что на территории Украины сейчас находится уже более 300 тысяч личного состава россиян. Они уплотняют оборону, насыщают первую линию войсками, создают вторую линию обороны. В то же время эксперт не видит, чтобы захватчики формировали ударную группировку, которая может осуществлять масштабную наступательную операцию.

Жданов предположил, что россияне будут пытаться увеличивать нажим на одном оперативном направлении, как это происходит в Донецкой области. Военный эксперт напомнил, что, по данным немецкой разведки, Россия сможет сформировать ударную группировку не ранее апреля.

"Сейчас у России не то количество войск для того, чтобы начинать вторжение, например, через границу в Харьковской области", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно также заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Олег Жданов война России и Украины
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