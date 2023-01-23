"Следующие месяцы будут очень критическими": РФ пойдет в крупное наступление - Минобороны Эстонии

В Эстонии убеждены, что Германия даст разрешение на предоставление танков для Украины.

РФ готовится к крупному наступлению / Коллаж фото Минобороны РФ, Википедия

В ближайшие месяцы Россия пойдет в новое крупное наступление. На подготовку врага к этому указывают последние шаги России. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

В Эстонии считают, что Путин назначил Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине не просто так. Все дело в том, что именно он может отдавать приказы сразу всем видам войск.

"Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению", - добавил Певкур.

Он акцентировал внимание на том, что именно сейчас Украине необходимо как можно скорее передать западные танки.

"Ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы … Почему ожидания (предоставления танков Украине – Главред) стали настолько большими – все понимают, что следующие пара месяцев будут очень критическими", - сказал Певкур.

Он убежден в том, что Германия разрешит поставку своих танков Leopard. Однако страны скорее всего не рискнут передавать танки Украине без согласия Берлина.

"Изменения произойдут, если предоставляемые союзниками танки, боевые машины, техника будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам этого не нужно", - сказал министр обороны Эстонии.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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