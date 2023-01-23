"Нападения не будет": эксперт рассказал о реальной угрозе наступления с Беларуси

Армия Беларуси постоянно проводит учения - она может проводить их чуть ли не на границе, как это было летом, говорит эксперт.

Россия, Катков / ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в интервью Главреду рассказал, как новые учения в Беларуси могут повлиять на войну в Украине и вторжение войск Путина.

"Во-первых, Беларусь является крайне удобной площадкой для РФ для отвлечения ВСУ. Учитывая это, вероятность наступления и превращения тысячекилометровой границы с Беларусью в линию фронта, может быть большей или меньшей. Но она никогда не станет нулевой до победы Украины. Для РФ этот фактор довольно удобный - там можно проводить, как они это делают сейчас, постоянную подготовку мобилизованных (ибо собственных полигонов для этого не хватает) и так называемые совместные учения, колоть армию Беларуси, которая относится к так называемой общей группировке. Ведь в любой такой группировке главное то, кто ею руководит", - говорит он.

Катков отметил, что сомневается, что штаб находится в Минске.

"И из-за этого армия Беларуси постоянно проводит учения - она может проводить их чуть ли не на границе, как это было летом. Причем проводить опасные сценарии обучения в виде даже не форсирования, а сплава речными преградами. Все это отвлекает силы ВСУ, потому что вместо того, чтобы бросить резервы, которые стоят вдоль границы, на определенное направление фронта, они прикрывают границу с Беларусью", - говорит он.

Эксперт также назвал проблему, которую создают войска РФ для ВСУ.

"Проблема заключается в том, что РФ может постоянно имитировать, максимально правдоподобно, с информационными операциями, слухами о том, что "завтра-послезавтра сто процентов будет нападение". Но его не будет, будет только имитация, которая отвлечет еще больше ресурсов ВСУ для того, чтобы исключить любые негативные сценарии. Но надо также понимать, что демонстрация в любой момент может стать реальностью", - отметил он.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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