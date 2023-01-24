РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISW

Путин продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, пытаясь заручиться его поддержкой.

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор РФ может осуществить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они, в частности, ссылаются на данные украинской разведки, в которых говорилось о том, что войска российских оккупантов готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года.

Эксперты ISW во время анализа данных заметили, что Россия пытается еще больше углубить свои военные и экономические отношения с Ираном. Страна-агрессор таким образом хочет добиться взаимовыгодного для обеих стран уклонения от санкций.

Отмечается, что председатель российской Думы Вячеслав Володин 23 января провел встречу в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Райси. Целью встречи было расширение двустороннего сотрудничества.

Спикер иранского парламента отметил, что РФ и Иран должны укреплять свои связи в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах, что может помочь уменьшить влияние санкций со стороны США.

О дальнейшем военном сотрудничестве между Ираном и Россией говорили также источники в иранском Корпусе стражей исламской революции.

Ранее генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться перейти в наступление в Харьковской области. Вместе с тем он не исключил, что в феврале и в марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступать, чтобы освободить все захваченные Россией территории. Мощное контрнаступление продолжается в районе Кременной в Луганской области. Там ВСУ приносят дополнительные успехи. Это заметили даже в США, сообщает корреспондент Пентагона Джек Детч.

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