Отдыхать во время войны больше не удастся: Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу

Решение касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

Зеленский запретил чиновникам выезжать за границу / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет на выезд чиновников за границу в условиях военного положения.

"Подписал сегодня несколько важных указов. Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти", - сказал президент во время своего вечернего видеообращения.

По его словам, решение касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что поручил Кабинету министров в пятидневный срок разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах относительно пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения", - отмечается в нем.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом Зеленского, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, которая распространилась в Сети относительно кадровых изменений. Он также анонсировал новые отставки.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - сказал президент.

Ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Вместо Тимошенко на должность планируют назначить Киевского главу Военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

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