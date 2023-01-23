Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИ

Сообщается, что вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в составе СНБО и в Кабмине, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Сообщается, что в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Что этому предшествовало

В начале 2023 года СМИ сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может потерять должность заместителя председателя ОПУ.

Также сообщалось, что могут уволить нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте также: