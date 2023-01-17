Арестович со второй попытки извинился за свои скандальные слова о Днепре

Советник Офиса президента Алексей Арестович попросил прощения у родственников и близких погибших в трагедии в Днепре.

Алексей Арестович / скриншот YouTube

Советник Офиса президента Алексей Арестович извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление о том, что упавшую на многоэтажку в Днепре ракету якобы сбили украинские силы ПВО.

В эфире программы "Фейгин Live" в понедельник, 16 января, он признал, что совершил серьезную ошибку.

В то же время он сказал, что волна критики в его сторону, которая поднялась после этого заявления, якобы превышает его вину. По словам советника ОП, его заявление не вызвало никаких юридических последствий.

Советник ОПУ все же попросил прощения у родственников и близких погибших в трагедии, жителей Днепра, а также у тех украинцев, которых его слова затронули лично.

"Я сегодня хочу реально извиниться перед следующими людьми. Во-первых, принести извинения родственникам и близким погибших и пострадавших. Во-вторых, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для них это личная трагедия. И тем, кто слышал один взрыв и знают, что ракета была одна, и тем многим, кто очень лично воспринял мои слова, а также всем украинцам, которых мои слова тоже задели и люди почувствовали себя затронутыми мной лично. Я даже сейчас не хочу разбираться в причинно-следственных связях: виноват - не виноват, оговорился - не оговорился... Я хочу перед и без того травмированными людьми извиниться", – сказал Арестович.

Также он заявил, что против него организовали целую кампанию, и столь сильная реакция на его слова является следствием работы "бот-сетей". Арестович во всем обвинил оппозицию, которая "совместно с российской стороной" провела операцию против него лично.

"Это организованная кампания, которую невольно подхватила волна людей, травмированных этим преступлением", - отметил советник ОП.

Скандальное заявление Арестовича о сбивании ракеты в Днепре

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, сбили украинские силы противовоздушной обороны. По его словам, ракета упала на подъезд дома и взорвалась сразу после этого.

"Возможности в Днепре сбить эту ракету не было? Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.

Позже Арестович оправдался за свое скандальное заявление о том, что якобы силами ПВО была сбита ракета РФ, которая разрушила жилой дом в Днепре. По его словам, соответствующую информацию он якобы получил от своего товарища, который стал свидетелем происшествия. По словам Арестовича, он также был уставшим во время эфира у российского правозащитника Марка Фейгина, где и озвучил дезинформацию.

Спустя несколько часов Алексей Арестович передумал извиняться за свое скандальное заявление о якобы сбитии украинской противовоздушной обороной вражеской ракеты в Днепре. Как отметил Арестович в Telegram, во время разговора с российским оппозиционером Марком Фейгиным он "четко" выразил неуверенность в своих словах.

Читайте также: