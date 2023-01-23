Отставка Тимошенко и глав ОВА: Зеленский подтвердил кадровые чистки в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые решения были приняты сегодня, 23 января, также новые решения ожидаются и 24 января.

Владимир Зеленский подтвердил кадровые чистки в Украине / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, которая распространилась в Сети о кадровых изменениях. Он также анонсировал новые отставки. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – в отношении управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", — сказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что на официальном сайте президента пока не появилось подобных распоряжений. Также он пока решил не говорить о том, кого именно решили уволить.

Что известно о новых отставках

В Сети уже появилась информация о том, что заявление об увольнении с должности написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На его должность якобы планируют назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Также утверждается, что в отставку подадут и главы ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Стоит отметить, что эта информация пока официально не была подтверждена.

Отставка Арестовича

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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